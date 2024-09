FCDL-MS comemora 30 anos de atuação e reforça importância do varejo em MS

Estiveram presentes empresários e autoridades especializadas no varejo e politica do Estado

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) celebra, neste mês, três décadas de dedicação à defesa do comércio varejista, afirmando-se como uma das principais entidades que contribuem para a classe do Estado. Desde sua fundação em 1994, a Federação tem exercido a função de fornecer suporte aos empreendedores, reforçando o setor varejista e promovendo o desenvolvimento econômico da região.

Neste período de 30 anos, a entidade se destacou por representar os interesses dos lojistas, incentivando o fortalecimento do comércio, a inovação e a modernização do setor no estado. Por meio de diversas ações, a FCDL-MS se empenha em melhorar o ambiente de negócios, aumentar a competitividade e assegurar a sustentabilidade das empresas. O evento que ocorreu nesta quinta-feira (12), celebrou os 30 anos da Federação em uma almoço executivo no Murano Buffet, contando com a presença de empresários e autoridades especialistas no setor de varejo e políticos.

Em entrevista para o jornal O Estado, a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago afirmou que os cinco anos de gestão foram fundamentais para atingir novas conquistas para a instituição e formar uma ação consistente na defesa do setor varejista. “As principais conquistas que tivemos durante esta nossa gestão e nos últimos 30 anos de Federação foram a criação do termômetro do varejo, que apresenta os indicadores da economia de Mato Grosso do Sul. Criação do Mulheres de Sucesso para premiar as mulheres que contribuem para o varejo do estado e as participações no Comitê legislativo da Confederação Nacional e atuação no Congresso Nacional”.

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em entrevista durante o evento, ressaltou a importância da presença da FCDL no estado e como as iniciativas por parte do sistema CDL possibilitam a empregabilidade e estabilidade do ramo varejista.

“Estamos vendo uma série de iniciativas na área de serviço, comércio e varejo em Mato Grosso do Sul. E esse tipo de iniciativa por parte do setor comercial é importante para garantir a empregabilidade e a manutenção, pois são os próprios empreendedores que fazem crescer este ramo da economia”.

Também esteve presente a Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Para a gestora, a parceria entre a FCDL-MS e o poder público possibilita que pequenos e médios empresários tenham um espaço durante o desenvolvimento do varejo da Capital. “É importante ressaltar o sucesso do trabalho da Federação e mostrar o quanto o município também tem trabalhado para o despertar das empresas. Desburocratizando algumas situações e propondo a nova Lei de Liberdade Econômica em Campo Grande, que acaba integrando as nossas forças para fazer com que os empresários tenham mais oportunidades na nossa capital.”

A prefeita ainda explicou que o comércio varejista possuí um peso significativo para a economia da cidade. “Tem uma importância muito grande para a capital, sendo o desenvolvimento do varejo fundamental para a construção e integração de forças entre comércio e poder público, se expandindo a cada dia mais na expansão no estado.”

Ao fim, o governador Riedel foi reconhecido com o prêmio Ueze Zahran – Personalidade do Varejo, como uma autoridade que contribui para o desenvolvimento do setor. O chefe do Executivo Estadual foi o primeiro a receber o prêmio.

Por João Buchara.

