Família Hashioka antecipa chegada a Assembleia

A família Hashioka através do ex-prefeito de Nova Andradina Roberto Hashioka conquistou na eleição de outubro uma vaga na Assembleia Legislativa e deverá tomar posse no dia 1º de fevereiro.

Mas a chegada ao Palácio Guaicurus no entanto deve ser antecipada com a esposa, e Dione Hashioka, assumindo no dia 1º de janeiro a vaga que deverá ser aberta com a posse do deputado estadual Barbosinha (PP) como vice-governador. Dione Hashioka ficou como segunda suplente do PSDB na eleição de 2018 sendo que a primeira era Mara Caseiro que acabou assumindo o mandato com o falecimento do deputado estadual Onevan de Matos, vítima da Covid19.

Na eleição deste ano concorreu a uma vaga na Câmara Federal mas não conseguiu se eleger. Dione Hashioka, está filiada ao Podemos, enquanto que Roberto Hashioka conquistou a vaga concorrendo pelo União Brasil, primeiramente com Dione e a partir de fevereiro receberá salário superior a R$ 30 mil com direito às férias e décimo terceiro proporcional.

Por Laureano Secundo – Jornal O Estado.

