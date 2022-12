Obras do Reviva Mais Campo Grande serão inauguradas na próxima terça-feira

Por outro lado, projeto que contempla a revitalização da Avenida Calógeras só deve ser finalizado em 2023

Com o investimento de mais de R$ 1 bilhão, distribuídos em 55 obras na região central da Capital, a expectativa é de que os trabalhos na Rui Barbosa e as ruas do quadrilátero formado pela Avenida Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Calógeras e Rua José Antônio sejam finalizados e entregues para a população, na próxima terça-feira (20). Cabe destacar, que o projeto iniciado em abril de 2021, estava com a entrega prevista para acontecer no mês de agosto deste ano, em meio as comemorações do aniversário de Campo Grande, mas acabou sendo prorrogado.

Em entrevista ao Jornal O Estado, o secretário da SISEP (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), Rudi Fiorese destacou que nestes próximos dias, os trabalhos finais de sinalização devem ser concretizados.

“A Rui Barbosa e as ruas do quadrilátero formado pela Avenida Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Calógeras e José Antônio. Nelas estamos terminando os serviços de sinalização horizontal e vertical e instalando novos semáforos na Rua Rui Barbosa. Estamos fazendo os últimos acabamentos nas estações de embarque”, explicou.

Esta etapa do projeto prevê mais de 21 km de vias requalificadas, com padronização de calçadas, instalação de mobiliário e plantio de árvores e plantas no quadrilátero. A segunda etapa da requalificação contempla as ruas Dom Aquino, Barão do Rio Branco até a antiga rodoviária, e da Marechal Rondon até a Cabeça de Boi.

Foram executados serviços de drenagem, recapeamento, padronização de calçadas, instalação de mobiliário urbano, paisagismo, acessibilidade universal, modernização semafórica, iluminação em led. Além do quadrilátero, a requalificação envolve 7 km da Rua Rui Barbosa, equipada como Corredor de Mobilidade Urbana.

Acompanhando todo o trabalho desenvolvido na região central de Campo Grande, o secretário destacou que após a entrega desta etapa de obras, a tendência é de que os comerciantes comecem a colher os frutos do investimento. “Nossa expectativa é que o centro receba mais gente”, comemorou.

Vale lembrar, que o projeto de revitalização do Reviva, foi dividido em três etapas. O início do projeto recebeu o nome de Macrocentro Lote 1 e começou no dia 28 de abril de 2021, com o orçamento de R$ 36.505.487,64 e com o prazo de entrega em 20 meses. Já o macrocentro lote dois que começou no mesmo dia e tinha o mesmo prazo de entrega, foi orçado em R$ 31.173.602,64. No mês seguinte, dia 15 de maio de 2021, teve inicio a obra da rua 14 de Julho, que recebeu um orçamento no montante de R$ 60.387.177,09 e tinha um prazo maior para a entrega, de 28 meses.

Plano para o próximo ano

Embora o momento seja de comemoração para boa parte dos moradores e empresários, ainda será necessário esperar até 2023 para que a população possa desfrutar da Avenida Calógeras totalmente remodelada, foi o que adiantou Rudi Fiorese.

“Tem a Revitalização da Avenida Calógeras que deve ter continuidade no próximo ano. Ela ganhará melhoria na drenagem, calçada, recapeamento”, citou.

Cabe ressaltar, que as obras de revitalização da Avenida Calógeras foram iniciadas com a implantação do primeiro trecho dos 2.631 metros de drenagem, projetados para toda extensão da via. O projeto prevê a execução de 3,5 km de recapeamento, abrangendo toda extensão da Calógeras, implantação de 1.540 metros de ciclovia, corredor do transporte coletivo, além de 5 estações de embarque e desembarque.

A Avenida integra o corredor sul do transporte coletivo, ligação do centro da cidade a partir da Avenida Mato Grosso, com o terminal Morenão. Com a ciclovia projetada, os ciclistas poderão trafegar com mais segurança desde o Aeroporto Internacional, pela ciclovia da Avenida Duque de Caxias, prosseguir pela da Afonso Pena e, no futuro, chegar até a entrada das Moreninhas, com a ciclovia projetada para a Avenida Costa e Silva que se conectará com a existente na Gury Marques.

