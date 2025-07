Fábio Trad anuncia saída do PSD e reacende rumores de ida ao PT

O ex-deputado federal Fábio Trad anunciou oficialmente sua desfiliação do PSD, partido ao qual esteve filiado desde 2015. Em declaração feita através das suas redes sociais nesta quarta-feira (02), Trad destacou que sua saída da legenda ocorre por motivos de consciência e alinhamento com os princípios democráticos, diante do atual cenário polarizado no país. A decisão, segundo ele, representa um ponto de virada em sua trajetória política.

“Com respeito e gratidão, encerro meu ciclo no PSD”, afirmou Trad. Ele agradeceu ao presidente da sigla, Gilberto Kassab, e aos companheiros de partido pelos anos de convivência respeitosa, mesmo em meio a divergências. No entanto, segundo o ex-deputado, o ambiente político atual exige posicionamentos firmes e claros. “Hoje, ou se é cúmplice do extremismo de direita ou se está ao lado do Estado democrático de direito. Eu escolho a democracia em clareza e sem ambiguidades”, declarou.

Embora tenha reiterado que permanece afastado das disputas eleitorais, a manifestação de Fábio Trad reacendeu especulações sobre uma eventual filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), especialmente após conversas anteriores com lideranças da sigla. O deputado estadual Pedro Kemp (PT) já revelou em entrevistas anteriores ao Jornal O Estado que houve diálogo com Trad e que setores do partido ainda alimentam a expectativa de tê-lo como possível candidato ao governo estadual em 2026.

“Acredito que sua declaração de negar a ida ao PT agora tem o objetivo de não antecipar debates políticos”, avaliou Kemp. Segundo ele, o próprio Trad teria sinalizado que, se uma filiação viesse a ocorrer, seria apenas no fim do ano.

