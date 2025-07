Estado apreende mais de 240 toneladas de drogas neste semestre

Denar prende 56 pessoas em flagrante e prevê novas operações; prejuízo ao tráfico é de R$ 12,7 milhões

Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 240 toneladas de drogas apreendidas no primeiro semestre de 2025. O balanço foi obtido com exclusividade pelo jornal O Estado, com base em dados da Sejusp/MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e em entrevista com o delegado titular da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), Hoffman D’Ávila Cândido.

Segundo o levantamento, foram 2.028 ocorrências por tráfico de drogas registradas de janeiro a junho em todo o Estado. Somente de cocaína, foram apreendidos 7.685 quilos em 935 ocorrências. Já as apreensões de maconha somaram impressionantes 236.373 quilos, em 1.437 casos. Outras drogas, não especificadas pela Sejusp, totalizaram 75 quilos, em 28 ocorrências.

Para o delegado Hoffman D’Ávila, os números refletem uma atuação articulada e integrada entre as forças policiais.

“Nesse primeiro semestre, a Denar realizou diversas operações em todo o estado. É importante ressaltar que, embora coordenadas pela Denar, essas ações só foram possíveis graças ao apoio das demais forças policiais: da Polícia Civil como um todo, da Polícia Militar, do CGPA (grupamento aéreo), e de outras unidades e comarcas”, destacou.

Sete grandes operações e 56 prisões

A Denar coordenou sete grandes operações nos primeiros seis meses do ano: Via Segura, que teve atuação inclusive em Campo Grande (Bahianá), Operação Dual, Fronteira Segura, Argus (com três fases) e a mais recente, Operação Narke, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em alusão ao Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas e Abuso de Substâncias Entorpecentes.

“A Narke promove a integração das delegacias de narcóticos do país, com troca de informações e experiências. Nela, apreendemos recentemente duas toneladas de maconha na cidade de Sidrolândia”, detalhou Hoffman.

Ao todo, 56 pessoas foram presas em flagrante, 378 quilos de cloridrato de cocaína e 2.200 quilos de maconha foram apreendidos. As operações também resultaram na apreensão de 12 veículos e 3 armas de fogo, além do cumprimento de 82 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão, dos quais 15 foram efetivamente cumpridos.

Confrontos e prejuízo milionário

Durante as ações da Denar, houve três confrontos armados com criminosos, em Paranaíba, Campo Grande e no interior do estado. “Infelizmente, nesses casos, os indivíduos resistiram com disparos de arma de fogo contra as equipes, que reagiram dentro dos limites da legítima defesa. Foram três mortes em decorrência da oposição à intervenção policial”, afirmou o delegado.

O prejuízo estimado ao tráfico com essas ações é de aproximadamente R$ 12,7 milhões apenas no primeiro semestre.

Tráfico doméstico e fronteira seca

Além das grandes apreensões, o delegado destacou a importância de ações contra o chamado tráfico doméstico, aquele realizado por pequenos traficantes nos bairros das cidades.

“Apesar de não gerar grandes números de apreensão, essas ações incomodam os criminosos e aliviam a

população. O usuário acaba cometendo furtos e roubos para sustentar o vício. Ao combater o tráfico formiguinha, reduzimos também os crimes patrimoniais”, explicou.

Hoffman também enfatizou que 80% da droga que entra no Brasil passa por Mato Grosso do Sul, devido à extensa fronteira seca com o Paraguai. “Nosso Estado faz parte de um corredor estratégico do narcotráfico. Cerca de 20% da massa carcerária do MS está presa por tráfico de drogas ou associação ao tráfico”, afirmou.

Segundo ele, o principal desafio no combate ao tráfico é diário. “É uma luta constante, mas com união, inteligência e integração entre as forças policiais, além do investimento do governo do Estado, conseguimos avançar. Recentemente, dois delegados e um investigador da Denar participaram de um curso de lavagem de dinheiro em Pernambuco. Seguimos evoluindo, esse é o nosso papel”, concluiu.

Polícia apreende mais de 6 toneladas de drogas em uma semana em MS

Em uma semana marcada por operações contra o tráfico, as forças de segurança de Mato Grosso do Sul apreenderam mais de 6 toneladas de drogas, entre 27 de junho e 1º de julho. Ao menos dez suspeitos foram presos em ações que desarticularam depósitos e esquemas de envio de entorpecentes para outros estados e até para o exterior.

A mais recente ocorreu em Sidrolândia, na segunda-feira (1º), quando a Denar e a PRF apreenderam 2 toneladas de maconha, durante a Operação Narke. Já em Campo Grande, o Batalhão de Choque flagrou um depósito com 3.528 quilos de maconha no bairro Jardim Seminário, na quinta-feira (27).

Na segunda (30), a Denar localizou 377 quilos de cloridrato de cocaína escondidos dentro de portas de madeira em um galpão no bairro Itamaracá. A droga, avaliada em R$ 10 milhões, seria enviada à Europa. Em Bataguassu, na terça (1º), foram apreendidos skunk, crack, cocaína e munições em um bunker. E em Paraíso das Águas, dois homens foram detidos com porções de droga durante um evento de motocross.

Por Suelen Morales

