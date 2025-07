Diogo Jota morre aos 28 anos em trágico acidente de carro na Espanha

O mundo do futebol está de luto. O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. O acidente também vitimou seu irmão, André Silva, de 26 anos, que também era jogador profissional.

Segundo o jornal espanhol Marca, o acidente aconteceu por volta do quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. De acordo com a perícia inicial dos bombeiros, o carro em que os irmãos viajavam perdeu o controle, saiu da pista, bateu e pegou fogo. A Guarda Civil espanhola informou que o estouro de um dos pneus durante uma ultrapassagem teria causado a tragédia.

“A investigação aponta para um acidente de trânsito devido ao estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro se incendiou, e ambos os ocupantes morreram”, afirmou o órgão, em nota oficial.

A morte do jogador acontece menos de duas semanas após um dos momentos mais marcantes da vida pessoal do atleta. No último dia 22 de junho, Diogo Jota havia se casado com Rute Cardoso, com quem tinha três filhos, Denis, de 4 anos, Duarte, de 2 e uma menina, nascida em 2023.

Natural de Massarelos, Jota nasceu em 1996 e teve uma trajetória de sucesso no futebol europeu. Iniciou a carreira no Paços de Ferreira e, rapidamente, chamou atenção ao atuar pelo Porto. Depois, brilhou no Wolverhampton, da Inglaterra, até alcançar o auge no Liverpool, onde chegou em 2020.

Pelo clube inglês, o atacante português conquistou títulos importantes como a Premier League, a Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga. Com a camisa da seleção portuguesa, Jota somou 47 partidas e 14 gols. No mês passado, ajudou Portugal a vencer a Liga das Nações, superando a Espanha nos pênaltis após empate por 2 a 2 na final.

Comoção internacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu um comunicado emocionado, lamentando a morte de Diogo e André. “Muito mais do que o fantástico jogador, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante”, declarou o presidente Pedro Proença. A FPF solicitou à UEFA um minuto de silêncio antes da partida entre Portugal e Espanha pelo Europeu feminino, marcada para esta quinta.

O Liverpool também se pronunciou, demonstrando profundo pesar:

“O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota. (…) Continuaremos a dar todo o nosso apoio à família, amigos, companheiros de equipa e funcionários do clube.”

A morte de Diogo Jota e André Silva representa uma perda irreparável para o futebol português e europeu. Ídolo no Liverpool e querido na seleção nacional, Jota deixa um legado de talento, profissionalismo e carisma. além da saudade profunda em seus familiares, colegas e milhões de torcedores.

Com informações do SBT News

