Explosões próximas ao STF encerram sessões no Congresso e reforçam segurança em Brasília

As sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foram encerradas na noite desta quarta-feira (13), após explosões ocorridas próximas ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília. A segurança foi imediatamente reforçada no Congresso Nacional, e a Polícia Legislativa das duas casas está colaborando nas investigações.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou sobre o incidente, reforçando a importância das medidas de segurança e a necessidade de cautela neste momento. “É natural que, diante do acontecimento que foi noticiado, toda força de segurança esteja em alerta”, afirmou Pacheco. Ele também lamentou a morte de uma pessoa durante o ocorrido, manifestando solidariedade à família da vítima, mesmo antes de os detalhes serem completamente apurados.

O senador relembrou ainda o trágico 8 de janeiro de 2023, quando uma série de ataques e invasões a prédios públicos em Brasília gerou mudanças significativas nos padrões de segurança dos Três Poderes. Segundo ele, o ocorrido na noite desta quarta-feira traz novamente o alerta sobre a importância da proteção das instituições.

Na Câmara, o 2º vice-presidente, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), suspendeu a sessão ao ser informado sobre as explosões e a morte confirmada. “Estamos com seguranças em todos os acessos para garantir a nossa saída daqui a nossos lares”, declarou o parlamentar, enquanto as medidas de segurança eram intensificadas.

O caso segue em investigação, e autoridades esperam esclarecer as circunstâncias e motivações das explosões nas proximidades de um dos principais edifícios do Poder Judiciário no país.

