Veja o que ‘abre e fecha’ no feriado de Proclamação da República em Campo Grande

Nesta sexta-feira (15), é celebrado o dia da Proclamação da República do Brasil e, com isso, alguns serviços de Campo Grande sofrerão alterações. Veja a lista do que vai abrir e fechar na Capital:

Transporte Público

O ônibus de Campo Grande irá rodar com escala diferente, segundo a Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito). As linhas 054, 080, 515 e 522 irão seguir o itinerário funcional de sábado, enquanto as demais linhas irão adotar o plano de domingos e feriados.

Bioparque Pantanal

O maior aquário de água doce do mundo estará aberto em horário especial, das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30. Com a entrada gratuita, a visita deve ser agendada pelo site oficial do aquário.

Comércio

Segundo a CDL-CG (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande), o comércio da capital poderá funcionar normalmente, sendo decisão do empresário decidir se quer ou não abrir as portas.

Supermercados

Os mercados de Campo Grande poderão abrir normalmente durante a sexta-feira (15), ao garantirem a concessão da respectiva folga compensatória aos trabalhadores. As informações são da AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).

Feira Central

A feira funcionará no horário normal, das 16h às 23h.

Mercadão Municipal

O mercadão estará aberto das 6h30 às 12h.

Camelódromo

O estabelecimento irá funcionar das 8h às 13h durante o feriado.

Parque das Nações Indígenas

O parque abrirá normalmente durante o feriado, das 6h às 22h.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios durante o feriado, nem o serviço de entregas de encomendas.

Bancos

Não abrem no feriado.

Shoppings

Bosque dos Ipês – Praça de alimentação, lojas e entretenimento funcionam em horário normal, das 10h às 22h;

Norte Sul Plaza – todas as lojas funcionam em horário normal, das 10h às 22h;

Campo Grande – todas as lojas funcionam em horário normal, das 10h às 22h;

Pátio Central – lojas abrem em horário especial: das 9h às 16h.

Segurança

Somente a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, Depac Cepol e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) estarão abertas no feriado. Veja os endereços:

Depac-Centro – Rua Padre João Crippa, 1.581 – (67) 3312-5700

Depac-Cepol – Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes – (67) 3318-9000

Deam – Rua Brasília, 85 – Jardim Imá – (67) 2020-1300

Detran-MS

O Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e suas agências não terão atendimento ao público. Alguns serviços podem ser feitos no aplicativo e site do órgão.

Lotéricas

Segundo a Caixa, as unidades podem autonomia individual para decidir se irão abrir ou não durante o feriado.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) não vai abrir nesta quinta (14) e sexta-feira (15).