Primeiro Fórum de Mídia e Think Tank do Sul Global é realizado no Brasil

O evento atraiu cerca de 350 representantes de 170 organizações de mídia, think tanks, agências governamentais e empresas de mais de 70 países e regiões

Com o tema “Desenvolvimento e Revitalização: Uma Nova Jornada para o Sul Global”, o primeiro Fórum de Mídia e Think Tank do Sul Global foi realizado em São Paulo de segunda a terça-feira.

Mensagens de felicitações do presidente chinês, Xi Jinping, e do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, foram lidas no fórum.

Os organizadores do fórum disseram que tanto o presidente Xi quanto o presidente Lula emitiram novas diretrizes importantes sobre o desenvolvimento do Sul Global. O Sul Global está ganhando força e se tornando uma força indispensável e construtiva na comunidade internacional.

O fórum é realizado no contexto da próxima 19ª Cúpula do G20 no Brasil este mês. Espera-se que vários meios de comunicação e think tanks ampliem conjuntamente a voz do Sul Global em relação à defesa da paz, abertura e desenvolvimento, governança global e aprendizado mútuo entre civilizações. Eles devem demonstrar as responsabilidades do Sul Global, unir esforços para a modernização das nações do Sul Global e promover conjuntamente a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Entre os convidados do fórum estão Dima Al-Khatib, diretora do Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul; Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Ásia-Pacífico do Senado mexicano; e Muhammad Ali Ali, diretor-gerente da Agência de Notícias da Nigéria. Os convidados afirmaram que o Sul Global está experimentando um desenvolvimento significativo, impactando muito a trajetória da história mundial.

Eles esperam que a mídia e os think tanks do Sul Global priorizem o desenvolvimento e a cooperação e promovam a reforma da governança global guiada pelos princípios de equidade, justiça, abertura e inclusão. Os convidados pediram que todas as partes envolvidas colaborem para impulsionar o novo desenvolvimento do Sul Global, criar um novo capítulo de aprendizado mútuo entre as civilizações e enfrentar os novos desafios numa era de todas as formas de mídias.

Durante a cerimônia de abertura, foi lançada a Rede de Notícias da Mídia do Sul Global. A Declaração de São Paulo do Fórum de Mídia e Think Tank do Sul Global, o relatório de think tank “Um Novo Modelo para o Avanço Humano e Seu Significado Global” e versões multilíngues do relatório “Despertar do Sul Global” também foram divulgados.

Guiado pelo Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China e organizado em conjunto pela Agência de Notícias Xinhua e pela Empresa Brasil de Comunicação, o fórum atraiu cerca de 350 representantes de 170 organizações de mídia, think tanks, agências governamentais e empresas de mais de 70 países e regiões.

Veja:

Por Xinhua

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram