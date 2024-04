Polícia prende autor de roubo de carro na saída de shopping em Campo Grande

A Polícia Civil desencadeou hoje (24), uma operação policial batizada de “Compra Segura” e prendeu o autor de um roubo à mão armada de um veículo de luxo, na saída de um shopping center da capital, no último mês de fevereiro.

A investigação teve início logo após a notícia apresentada por uma mulher, de 52 anos, de que no dia 09 de fevereiro, quando chegava a um shopping center da capital, antes mesmo de entrar ao estacionamento, teria sido abordada por dois indivíduos com uma arma de fogo, que exigiram que ela descesse do seu veículo e entregasse seus pertences pessoais.

Após os fatos, o automóvel foi avistado por uma viatura da Polícia Militar, mas os ocupantes fugiram da abordagem. Foi feito um acompanhamento tático, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a parede de uma igreja, no bairro Marçal de Souza e os ocupantes conseguiram fugir.

Na oportunidade, os militares recuperaram o veículo, que foi apreendido e restituído à vítima, que ainda teve que arcar com o prejuízo devido ao fato dos autores terem batido o carro.

Desde então, a investigação seguiu com a finalidade de identificar e prender os autores do roubo. Um dos autores, de 20 anos de idade, foi identificado e reconhecido pela vítima. O indivíduo possui diversas passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e furto.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, que foi autorizada pelo Poder Judiciário e cumprida pela Polícia Civil durante a operação deflagrada hoje. Na ocasião também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Agora, a investigação deverá ser finalizada e encaminhada ao Poder Judiciário e Ministério Público, nos próximos dias, a fim de que o indivíduo seja processado pelo crime.