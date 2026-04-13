Ex-vereador Tiago Vargas passa a usar tornozeleira eletrônica por decisão judiciaL

O ex-vereador Tiago Vargas começou a utilizar tornozeleira eletrônica na tarde desta segunda-feira (13), em cumprimento a decisão da Justiça. O equipamento foi instalado na UMMVE (Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual), em Campo Grande.

A medida foi determinada pelo juiz Albino Coimbra Neto, da 2ª Vara de Execução Penal em Meio Semiaberto e Aberto, que converteu a pena do ex-parlamentar para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo período de um ano e três meses.

A condenação tem origem em uma ação movida pelo ex-governador Reinaldo Azambuja. Em julho de 2021, quando ainda era policial civil, Vargas publicou um vídeo nas redes sociais em que se referiu ao então chefe do Executivo com ofensas. Inicialmente, a pena foi fixada em regime semiaberto por um ano e três dias, sendo posteriormente convertida.

Na época, ao comentar o caso, Vargas afirmou em vídeo que utilizaria tornozeleira, mas “não por corrupção”. Ele também declarou que não se arrepende das falas.

De acordo com a defesa, representada pelo advogado Walison Neves da Silva, o cumprimento da decisão dependia de intimação formal, realizada recentemente, o que permitiu a instalação do equipamento nesta segunda-feira.