Chuva volta a alagar ruas e repete transtornos em Campo Grande na tarde desta segunda (13)

Temporal atinge diferentes regiões e volta a expor pontos críticos de alagamento na cidade

A chuva que avançou sobre Campo Grande na tarde desta segunda-feira (13) provocou novos pontos de alagamento e impactou o trânsito em diferentes regiões.

Na Vila Santa Dorotheia, a rua Dr. Mário Corrêa ficou encoberta pela água após o volume se intensificar em poucos minutos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram também a rotatória no fim da rua da Divisão tomada, com dificuldade de passagem para veículos.

Na região norte, a avenida Cônsul Assaf Trad também foi atingida. Vídeos feitos por moradores registram a via com grande acúmulo de água durante o temporal.

Ao longo da tarde, a instabilidade ganhou força, com pancadas acompanhadas de vento. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção, especialmente em trechos onde há histórico de alagamentos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram