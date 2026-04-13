Ex-deputado Alexandre Ramagem está sob custódia do ICE nos Estados Unidos

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) está sob custódia do serviço de imigração dos Estados Unidos, o ICE U.S. Immigration and Customs Enforcement. A informação consta no sistema do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que indica a situação do brasileiro como detido, sem detalhar o local.

Ramagem deixou o Brasil em setembro do ano passado, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. A decisão incluiu crimes como tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

Mesmo com restrição para deixar o país, o ex-parlamentar saiu por via terrestre pela fronteira com a Guiana e seguiu para os Estados Unidos utilizando passaporte diplomático, que não havia sido apreendido.

O nome de Ramagem também integra a lista de difusão vermelha da Interpol, que reúne foragidos internacionais. O governo brasileiro formalizou pedido de extradição junto às autoridades norte-americanas. A solicitação foi encaminhada pela Embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado no fim de dezembro de 2025.

O caso segue em análise pelas autoridades dos Estados Unidos.

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