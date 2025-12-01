Ex-servidor do INSS é levado coercitivamente para depor na CPMI sobre fraudes

Polícia Legislativa encontrou Jucimar Fonseca perto de Manaus após ausência justificada por atestados médicos

A Polícia Legislativa cumpriu uma ordem judicial de condução coercitiva contra o ex-coordenador de benefícios e pagamentos do INSS, Jucimar Fonseca da Silva, para que ele preste depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ainda na tarde desta segunda-feira (1º).

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), Jucimar havia sido convocado para depor, mas apresentou dois atestados médicos e viajou para uma área próxima de Manaus, o que impossibilitou sua presença. Com isso, a comissão solicitou a medida emergencial.

“A Polícia do Legislativo, cumprindo ordem judicial, realizou uma operação emergencial durante a madrugada, localizou o servidor e o trouxe a Brasília por condução coercitiva, conforme previsto em lei”, afirmou Viana em rede social.

O colegiado espera que o depoimento ajude a esclarecer como operadores do esquema de fraudes no INSS conseguiram movimentar recursos desviados.

Também está previsto para esta segunda-feira o depoimento do empresário Sandro Temer de Oliveira, ligado a associações que aplicaram descontos em aposentados e pensionistas. Ele está preso desde a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

