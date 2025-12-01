Motorista que teve mal súbito em posto de combustíveis morre após duas horas de tentativas de reanimação

Vitíma era motorista de aplicativo e sofreu parada cardiorrespiratória no cruzamento da Tamandaré com a Júlio de Castilho

Leandro Sandin, de 40 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (1º) após sofrer um mal súbito enquanto deixava um posto de combustível na Avenida Júlio de Castilho, no cruzamento com a Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Ele dirigia um Gol quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma Saveiro.

De imediato o Samu foi acionado e iniciou as manobras de reanimação ainda no local. Motossocorristas do Corpo de Bombeiros e equipes da Polícia Militar também participaram do atendimento. Segundo as primeiras informações, Leandro sofreu uma parada cardiorrespiratória.

As tentativas de reanimação seguiram por cerca de duas horas, mas o homem não resistiu e morreu no local. Ele trabalhava como motorista de aplicativo.

O trecho da Avenida Tamandaré precisou ser interditado durante o atendimento das equipes.

