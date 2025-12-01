Três veículos com registro de furto e roubo são recuperados em abordagens na BR-267

Ocupantes que estavam em dois veículos apreendidos, dois homens e uma mulher, foram presos

Na noite da última sexta-feira (28), três veículos roubados foram recuperados neste fim de semana em Nova Alvorada do Sul.

Na útima sexta-feira (28), Chevrolet/Onix e um Fiat/Uno foram recuperados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-267. Na fiscalização, os policiais descobriram que ambos os automóveis possuíam registro de roubo/furto. Os ocupantes dos veículos, dois homens e uma mulher, foram presos.

O terceiro carro foi recuperado no domingo (30), em fiscalizações na BR-267, foi dada ordem de parada a um VW/Gol, mas o condutor não parou e iniciou fuga. Foi iniciada perseguição, mas o motorista perdeu o controle da direção, colidiu e abandonou o automóvel. O suspeito acabou fugindo a pé e o foi constatado que o carro, VW/Gol havia sido roubado em Campo Grande.

O veículo foi encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul.

