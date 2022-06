IEL oferece 93 vagas de estágio em Dourados e Campo Grande

Nesta semana, o IEL tem 93 vagas distribuídas em Campo Grande e Dourados. Os interessados podem se inscrever pelo link, basta acessar e preencher o cadastro.

Além da chance de aprender mais sobre a profissão escolhida e ampliar seus conhecimentos, o estágio pode ser a porta de entrada que o estudante tanto almeja para o mercado de trabalho.

Com bolsas de até R$ 1,4 mil, o estagiário aprende e ainda recebe incentivo para desempenhar sua função, podendo contribuir com novas ideias e no processo criativo da empresa.

Mesmo que o estudante não encontre a vaga pretendida na relação abaixo, outro ponto positivo é que é possível cadastrar o currículo no banco de dados do IEL. Assim, o candidato pode ser recrutado futuramente quando uma nova oportunidade que caiba no seu perfil surja.

Confira as oportunidades para cada município

Campo Grande

A capital tem 93 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Eletroeletrônica, Direito, Letras, Marketing, Engenharia de Produção, Ensino Médio, Marketing, Arquitetura, Técnico em Química, Design, Recursos Humanos, TI e áreas afins, Ciências Contáveis e Pedagogia.

Dourados

Na segunda maior cidade do estado, são 5 vagas nas áreas de Farmácia, Psicologia e Pedagogia.

