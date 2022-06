Ex-prefeito enfrenta dificuldade para chamar o “meu de vice”

Depois do não de Ayache, nomes que aparecem de vereador e deputado

Nomes do deputado estadual e pré-candidato à reeleição Felipe Orro (PSD) e do vereador de Dourados Daniel Junior (Patriota) estariam sendo estudados pela cúpula do PSD para ocuparem a posição de candidato a vice-governador ao lado do pré-candidato Marquinhos Trad.

Desde que o médico Ricardo Ayache recusou o convite, Trad tem caminhado sozinho pelas agendas do interior, mantendo vivo o sonho de ser candidato. Ele respondeu ao jornal O Estado que ainda não há um nome definido para chamar de “meu vice”, mas que tem conversado bastante com os apoiadores.

A primeira conversa de bastidor é que o deputado Felipe Orro estaria “rondando” a chapa majoritária com intuito de tentar a candidatura de vice, já que tem o ex-secretário de finanças Pedro Pedrossian Neto e o sobrinho, vereador de Campo Grande Otávio Trad, como concorrentes na chapa que concorre à cadeira da Assembleia Legislativa.

Orro não imaginava enfrentar obstáculos pois acreditou que a sua reeleição seria prioridade quando deixou o PSDB para se filiar ao PSD, na abertura da janela partidária.

Questionado, o deputado disse que não há conversa sobre o assunto e que não pretende ser candidato a vice. “Penso que o Marquinhos tem todas as chances de ganhar a eleição. É um candidato forte, mas não tenho pretensão de ser vice nestas eleições, quero disputar a reeleição como deputado estadual”, disse Orro.

“Até este momento, não houve nenhuma conversa do partido sobre essa questão de vice. Não me chamaram, me sentiria honrado se fosse convidado, mas não tenho essa pretensão”, completou o parlamentar, que preferiu não arriscar nenhum nome que possa compor com Marquinhos. “O Marquinhos está conversando com alguns nomes e, o se pedirem a minha opinião, eu vou opinar”, garantiu.

O vereador de primeiro mandato em Dourados Daniel Junior, que foi outro nome ventilado, confirmou sobre os rumores a seu respeito, mas que ainda precisa conversar com o presidente do Patriota, deputado Lidio Lopes, para aceitar o convite.

“Na verdade, eu tenho que conversar com o deputado Lidio Lopes, que é presidente do meu partido. São rumores, e não há nada oficial. A gente recebeu essa informação, até porque o Marquinhos Trad não tem vice ainda. O nosso nome foi ventilado, e a essa conversa não é oficial”, garantiu.

O parlamentar afirma que, neste cenário de pré-campanha, tudo “é guardado a sete chaves” e que vai conversar com Lidio Lopes na próxima semana. “Até pra gente ter um norte a frente disso, porque muda toda a nossa postura aqui”, projetou. O vereador Daniel Junior afirma também que inicialmente levou ao Patriota a possibilidade de sair como pré-candidato a deputado estadual, mas depois que a chapa foi fechada ele focou no mandato e em Dourados com apoio irrestrito à reeleição de Lidio Lopes.

Ex-prefeito

Questionado sobre se já havia escolhido um candidato a vice, se um dos nomes citados tinha preferência, o pré-candidato Marquinhos Trad ponderou ao jornal O Estado, que ainda não há nomes para compor a chapa. “Por enquanto, não há nomes definidos para composição de vice.”

Sobre o perfil ideal, Trad diz que o partido almeja alguém que trabalhe em prol de Mato Grosso do Sul. “A única definição é de que o vice será alguém competente, qualificado e, sobretudo, que trabalhe por um governo mais humano, desenvolvido e com oportunidade para todos.”

Texto: Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS