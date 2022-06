Corinthians deve ter o retorno de Fagner contra o Goiás neste domingo

O Corinthians enfrenta o Goiás neste domingo (19), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileiro. O clube paulista quer vencer para voltar a liderança do campeonato, hoje ocupada pelo Palmeiras. Já os goianos, em situação contrária do rival, precisa ganhar para fugir da posição incômoda na tabela, em 16º, um acima da zona de rebaixamento.

O Timão deve ter a volta do lateral Fagner. O técnico Vitor Pereira pode usar o jogador que não atua há 11 partidas devido a um entorse no tornozelo. Recuperado de uma lesão no tornozelo, João Vitor também pode ter a chance de enfrentar o Goiás neste domingo.

Ao contrário das novidades, João Pedro e Gustavo Mosquito com Covid, e o votante Maycon, com lesão em sua coxa direta, são as baixas do Corinthians.

Além da tabela, o elenco do Goiás segue também com problemas em seu elenco. O time pode ter até nove desfalques entre lesões e o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, a boa notícia é a volta de Matheus Sales e do lateral Maguinho. O atacante Pedro deve entrar em campo.

O Corinthians segue na segunda posição da tabela, com 22 pontos, três a menos que o rival Palmeiras. Já o Goiás, com 14 pontos, figura na 16º posição. Uma acima da zona de rebaixamento seguido pelo Atlético-GO (13), Cuiabá (12), Juventude (10), e o lanterna Fortaleza (7).

Com informações da Folhapress