Ciclista é internado em estado grave após ser atropelado por saveiro

Um gravíssimo acidente na noite de sexta-feira (17) envolvendo um veículo Volkswagen Saveiro Cros e uma bicicleta, deixou um homem de 52 anos gravemente ferido na BR 163, próximo à região do Jardim Guaicurus, em Dourados.

Segundo Dourados Informa, o condutor da Saveiro estava levando o veículo até a cidade de Panambi (RS), quando o ciclista teria entrado na frente do veículo que ainda tentou frear, mas não conseguiu parar a tempo.

Segundo apurado pela reportagem, o estado de saúde dele é gravíssimo, com fratura no fêmur esquerdo, braço esquerdo, um possível traumatismo craniano e muitas escoriações no rosto e barriga.

Ele foi encaminhado até o hospital da vida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).