Ex-prefeito de Itaquiraí é nomeado na gestão Riedel

Governo do Estado nomeia ex-prefeito de Itaquiraí para quadro de servidores do Estado, a nomeação foi oficializada nesta quarta-feira (28), sendo publicada no Diário Oficial do Estado.

“NOMEAR RICARDO FÁVARO NETO para exercer o cargo em comissão de Direção Gerencial Superior e Assessoramento, símbolo CCA-06, na função de Assessor Especial V, na Secretaria de Estado da Casa Civil, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1º de janeiro de 2023, com efeito a partir da data da publicação”, diz a publicação.

O ex-prefeito é conhecido por ter sido parceiro da gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja. O atual cargo contará com um salário de R$6 mil mais bonificações que poderão alcançar um total de R$9,500 reais de salário no final do mês.

