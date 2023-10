Dr. Victor Rocha discute ampliação do Projeto Casa Rosa com Beto Pereira

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve reunido com o deputado federal, Beto Pereira (PSDB) na manhã de terça-feira (27), para discutir a ampliação dos serviços oferecidos pela Casa Rosa, projeto que o parlamentar progressista implantou para a realização de consultas, exames, diagnósticos e encaminhamento para o tratamento de câncer de mama.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) prevê 73.610 novos casos de câncer de mama até o fim deste ano. O número de mamografias realizadas no SUS atinge cerca de 20% do público-alvo, sendo que o ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 70%.

“Nossa intenção é disponibilizar o atendimento da Casa Rosa para que as mulheres possam realizar as suas consultas, exames, punções e biópsias de forma ágil e em um único lugar e entrando apenas uma única vez no Sistema de Regulação (SisReg)”, disse o parlamentar progressista.

Segundo o Dr. Victor Rocha o objetivo do encontro com o deputado Beto Pereira foi apresentar a expansão do atendimento já oferecido no Projeto Casa Rosa. “Hoje nós atendemos além das pacientes da Capital, as pacientes da macrorregião de Campo Grande, ou seja, são 36 municípios que contam com o que há de melhor na mastologia para atender as pacientes que desejam fazer a prevenção e/ou diagnóstico do câncer de mama. Mas nosso objetivo é expandir a Casa Rosa para atender todos os 79 municípios de MS e ainda replicar esse case de sucesso para todo o país”, ponderou o médico e idealizador da Casa Rosa.

Durante a reunião, o vereador e médico mastologista da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha apresentou os dados já alcançados pelo projeto: foram realizados mais de 5,4 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno), tendo diagnosticado 102 casos de câncer de mama, onde todas as pacientes já foram encaminhadas para o devido tratamento. Também foram realizadas 797 mamografias; 1811 ultrassonografias e 815 biópsias. “A Casa Rosa presta um serviço fundamental para as mulheres. Acredito que a prevenção é o caminho para uma vida mais saudável para todas. Contem com o nosso mandato para contribuir com ações do projeto e que mais pessoas possam ser atendidas com consultas e um serviço de excelência da entidade”, pontuou o deputado federal, Beto Pereira. Junto com o Dr. Victor Rocha também participou do encontro, o diretor-presidente, Dr. Daniel Gonçalves de Miranda e o diretor executivo, Rodrigo Luchesi (ambos da Maternidade Cândido Mariano).