Governo do Estado fará contratação direta para obra emergencial na ponte sobre o rio Paraguai

Após nenhuma empresa se inscrever no processo licitatório, lançado pelo Governo do Estado, para obra emergencial de recuperação das lajes em balanço da ponte sobre o rio Paraguai, na rodovia BR-262, em Corumbá, a Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), informaram que farão a recuperação da ponte.

Foram constatados danos nas extremidades das lajes em pontos localizados junto aos pilares P2, P24 e P27. A medida será instaurada por meio de contratação direta de empresa especializada, para normalizar o tráfego no local, que desde março deste ano funciona no sistema de “Pare e Siga”, em meia pista.

De acordo com a Seilog, a obra emergencial também vai garantir a troca da junta elastomérica do pilar P6 – elemento de vedação do espaço necessário para dilatação da estrutura entre os vãos da ponte; e a substituição parcial dos aparelhos de apoio – que transferem as cargas das vigas para os pilares e permitem a dilatação e movimentação da estrutura.

A Seilog reforça que os serviços são necessários em razão do crescimento exponencial do fluxo de veículos pesados. A secretaria informou que dá andamento ao processo para iniciar quanto antes as obras emergenciais.

