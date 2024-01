Ex-governador Zeca do PT repudia posicionamento do governo de MS sobre 8/01 em Brasília

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT divulgou uma nota pública onde repudia a posição do do governador em exercício, com relação ausência de representantes no ato “Democracia Inabalável”, que será realizado nesta segunda-feira (8), em Brasília. Na nota, Zeca do PT classifica a postura como “descompromisso com a defesa da democracia do Brasil” e “serviço à causa Bolsonarista” e espera que o governador Eduardo Riedel corrija a postura e envie representantes ao ato. Confira a nota na íntegra”

“Nota Pública

A posição do Governador, em exercício, não é uma posição isolada, portanto se trata de posição do Governo do Estado do MS, e caracteriza:

1. Descompromiso do atual Governo do nosso Estado com a defesa da Democracia no Brasil;

2. Que está a serviço da causa Bolsonarista, apoiando ações que promovem baderna e agressão, fragilizando as instituições;

3. Assume publicamente posição de extrema direita, bailando com o fascismo e tentativas de golpe;

4. Espero que o Governador Ridel, licenciado do cargo, corrija essa aberração política e determine a presença do seu preposto amanhã no ato do Brasil em defesa da Democracia;

Zeca do PT, Deputado Estadual e Ex governador.”

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: