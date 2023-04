Ex-candidato ao Governo ganha cargo no governo do Estado

Contratações continuam sendo feitas para trabalhar no Governo do Estado, a última divulgada no Diário Oficial de sexta-feira (14), foi a ida do ex-candidato ao governo do Estado pelo PSOL, Adonis Marcos .

Será cargo comissionado de Direção Gerencial Superior e Assessoramento, símbolo CCA-07, na Secretaria de Estado de Educação. Na tabela de cargos do Executivo, esse símbolo CCA-07 se aplica para: Diretor-Presidente Adjunto III, Controlador-Geral Adjunto, Vice Reitor, Subsecretário, Superintendente IV, Diretor IV, Coordenador I, Assessor Especial VI, Assessor I, Gerente I, Gerente Regional I.

O trabalho específico ainda não está determinado mas existe a possibilidade dele atuar na área de Justiça restaurativa ou na parte de segurança e monitoramento escolar. Adonis é advogado e afirmou ter sido convidado pelo governador Eduardo Riedel.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.