A exposição de arte de Humberto Espíndola convida os visitantes para os seus 80 anos

O museu da imagem e do som (MIS) irá receber no dia 19 de Abril às 19 horas a exposição de arte e cultura “Marco visita o MIS – Humberto Espíndola” que irá apresentar nove obras do artista visual Humberto Espíndola em comemoração aos seus 80 anos de vida, uma homenagem realizada pela Fundação de Cultura do Estado.

Humberto é uma das maiores figuras artísticas do estado de Mato Grosso do Sul. Durante seu trajeto como profissional, o artista procurou retratar em suas obras a história da divisão do Estado de MS em uma série de artefatos que serão expostas nesta quarta-feira.

Sobre o artista

Espíndola também é conhecido como um artista sul-mato-grossense, já que ele vive e trabalha em Mato Grosso do Sul desde a década de 1980. Na região, ele é conhecido por seu envolvimento com o Movimento de Arte e Cultura de Mato Grosso do Sul (MAC/MS), que teve como objetivo promover a arte e a cultura do estado.

Espíndola tem uma forte conexão com a cultura e a paisagem do Mato Grosso do Sul, tendo criado muitas obras inspiradas na fauna, na flora e nos povos indígenas da região. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem a série de pinturas “Caminhos do Pantanal” e a escultura “O índio e a Sucuri”, localizada na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande, a capital do estado.

Além de sua produção artística, Espíndola também se dedica à promoção da arte e da cultura em Mato Grosso do Sul, tendo participado da fundação de instituições como o Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul e o Instituto Cultural do Pantanal.

A exposição será aberta ao público no dia 14 de abril de 2023, no MIS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada gratuita.

Com informações da Fundação de Cultura.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.