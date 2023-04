Gleice Jane irá compor Comissão em defesa da Mulher

A deputada estadual, Gleice Jane usou suas redes sociais para comemorar o espaço que agora irá compor na Casa de Leis que é de membro da Comissão de Defesa do Direito da Mulher e combate a violência Doméstica e familiar da Assembleia Legislativa.

“É com alegria e força que seguimos lutando. Há menos de cem anos nem sequer votávamos. Hoje ocupamos inúmeros espaços de poder. Esse é mais um desses importantes espaços, que colocamos à disposição de todos e todas, para construção de políticas públicas que protejam as mulheres e suas famílias da violência e assegurem seus direitos. Ainda somos uma minoria e temos o desafio de seguir crescendo, lutando pelas condições necessárias para que possamos chegar cada vez mais longe.” comemorou a deputado recém empossada.

Gleice Jane assumiu na última terça (11), a cadeira do deputado estadual, Amarildo Cruz, que morreu no fim de março. Ela é a primeira deputada estadual do PT e na Casa de Leis é a terceira mulher do parlamento.

