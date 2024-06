Evento: Com apoio de André e MDB, PSDB oficializa pré-candidatura de Beto Pereira na Capital

Ebento de lançamento de lançamento da pré-candidatura de Beto Pereira contou com presença de políticos do PSDB e de outras siglas

O PSDB oficializou na sexta-feira (28), a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) a prefeito de Campo Grande. O evento reuniu no palanque o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo Azambuja e o ex-governador André Puccinelli (MDB), que anunciou sua saída do pleito na terça-feira (25) e o apoio do MDB e Solidariedade na quinta-feira (27), após votação interna que definiu a decisão.

Na oportunidade, Beto Pereira reiterou seu compromisso em implementar mudanças fundamentadas no conceito de uma administração que priorize o planejamento estratégico, realizando investimentos que estimulem o desenvolvimento e acompanhem o crescimento do Estado.

“Será necessário devolver ao município a capacidade de fazer investimentos, introduzindo planejamento sem improvisação. Criar ambiente favorável para que receba investimentos e que possa aproveitar o momento que o Estado está vivendo. Nós estamos aí há mais de uma década em desenvolvimento em MS e a gente vê paradoxo paralelo ruim para Campo Grande, que não tem acompanhado o que o Estado tem proporcionado para os demais municípios”, afirmou Beto.

O presidente estadual do PSDB e ex-governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), destacou que o ponto central desta eleição será a habilidade do eleitor em reconhecer que tem o poder de escolher candidatos com capacidade para implementar bons projetos.

“A população está atenta e demonstra interesse em identificar quem será capaz de resolver os diversos desafios enfrentados pela capital. Em nossa gestão em 2016, conseguimos enfrentar esses problemas com sucesso, e estou confiante de que, se o Beto for eleito, ele estará preparado para enfrentar os desafios e conduzir uma gestão eficaz para a capital”, disse Azambuja.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou o apoio e as lideranças que essa pré-candidatura tem reunido. E elogiou a capacidade de gestão de Beto Pereira, que já foi prefeito por dois mandatos em Terenos, deixando a gestão com 94% de aprovação.

“Todos os parceiros importantes e possuem grandes líderes. Destaco o ex-governador André Puccinelli, que foi prefeito de Campo Grande e, à sua maneira, na época, contribuiu significativamente para a transformação desta cidade. Com certeza, ele vai saber ajudar, a pensar por Campo Grande e discutir possíveis caminhos a seguir. Contamos com um grupo político importante, forte e presente. E o Beto já mostrou que é bom gestor e que está pronto para promover a mudança que Campo Grande precisa”, disse Riedel.

Alianças

O lançamento da pré-candidatura de Beto Pereira (PSDB), marcou, também, a primeira aparição do ex-governador André Puccinelli (MDB), como aliado na disputa e não concorrente. Vale destacar que, somente a saída dele do pleito já beneficiou os demais concorrentes, já que ele era líder em todas as pesquisas de intenções de votos realizadas. “98% do MDB escolheu Beto. A democracia foi assegurada, todos votaram e não houve indução na escolha do partido. O MDB está com Beto”, disse André Puccinelli. O ex-governador declarou, ainda, que irá apresentar três nomes para compor a chapa como vice-prefeito, sendo eles: vereador Loester Nunes, vereador Ademar Vieira Júnior, conhecido como Coringa e Dharleng Campos, presidente do MDB-Mulher.

Sobre o assunto, o pré-candidato tucano confirmou que o nome do vice sairá dos partidos aliados. “Eu disse que sempre sustentei que o vice surgirá dos aliados. Todos têm grandes nomes, bons nomes, que vão ser avaliados com critérios técnicos, qualitativos e aquele que acrescentar para a chapa majoritária, num projeto que precisa ser vitorioso, porque não adianta nós brigarmos agora internamente por algo que ainda não temos. O que nós temos é que construir o projeto vitorioso e nós vamos buscar ou a vice, ou o vice dentro dos partidos aliados, afirmou Beto.

Contando com os mais novos aliados, MDB e Solidariedade, a pré-candidatura do PSDB concentra a maior arco de alianças, formada com sete partidos: PSDB/Cidadania, MDB, Solidariedade, Podemos, PSB, Republicanos e PSD. A futura chapa contará com 210 pré-candidatos a vereador, dos quais 16 são vereadores atuais que buscam a reeleição.

Apoio Bolsonaro

Sem confirmar se está certo ou não o apoio do ex-presidente Bolsonaro em sua pré-candidatura, Beto Pereira (PSDB), afirmou: O posicionamento do presidente Bolsonaro e também do PL é algo que será, também, bem-vindo, somado ao desejo de mudança. Eu acredito que é fundamental nós estarmos abertos a todos aqueles que estão adeptos à mudança, mudança imediata em Campo Grande, finalizou.

