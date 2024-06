Entrega de casas marca recomeço para famílias da antiga comunidade Mandela

Na manhã deste sábado (29), a Prefeitura de Campo Grande, através da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), deu um passo significativo para a melhoria da qualidade de vida das famílias da comunidade Mandela, com a entrega oficial das primeiras unidades habitacionais nas áreas do José Tavares e Talismã.

Durante a primeira etapa do evento, 10 famílias destinadas à área do José Tavares pegaram suas chaves e outras 36 famílias que irão morar no bairro Iguatemi 2 assinaram seus contratos. A entrega destes contratos representa um avanço significativo na melhoria das condições de vida dessas famílias, oferecendo-lhes um lar seguro e adequado.

Outras 11 famílias contempladas com casas no bairro Talismã receberam as chaves para iniciar a mudança para a casa nova. Houve também a assinatura de 22 contratos, dos moradores contemplados que passarão a residir na área do Oscar Salazar.

As obras, que tiveram início em dezembro de 2023, foram concluídas antes do prazo de 12 meses inicialmente previsto. As áreas escolhidas foram criteriosamente selecionadas para garantir acesso à infraestrutura pública essencial, como escolas, Cras e unidades de saúde.

Ainda durante o evento, dois moradores de unidades habitacionais que pagam as parcelas em dia, foram sorteados com a quitação de 50% e 70% do contrato do imóvel, sendo R$ 8,7 mil e 9,8 mil, respectivamente.

Com informações da Prefeitura Municipal

