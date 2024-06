Pai e filho ficam feridos durante treino da Fórmula Truck na Capital

O autódromo Internacional de Campo Grande foi palco de um novo acidente com vítimas. Durante o treino da Fórmula Truck, na tarde de sábado (29), uma criança de 5 anos, teve parte do pé esmagado e quebrado em quatro lugares, após uma peça de um caminhão se soltar. O pai do menino, 32, também foi atingido e fraturou o calcanhar.

A Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros foi até o local, mas vítimas foram atendidas por equipes da QualiSalva, contratada para dar apoio ao evento.

Enquanto as vítimas eram socorridas, a competição foi suspensa. Os caminhões ficaram enfileirados aguardo autorização para continuar a prova.

