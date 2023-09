Seis pessoas foram presas com R$ 250 mil em materiais de contrabando na MS-164

Cinco homens e uma mulher foram detidos, na noite de ontem (5), transportando materiais de contrabando e descaminho, em cinco veículos na MS-164, Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, os materiais apreendidos foram avaliados em R$ 250 mil.

O flagrante aconteceu quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizava um bloqueio no Trevo do Copo Sujo, zona rural do município, quando deram ordem de parada os veículos, que seguiam em comboio. Durante vistoria foram encontrados nos carros cigarros, pneus, essências de narguilé, eletrônicos e celulares.

Os materiais apreendidos, foram avaliados em, aproximadamente, R$ 250 mil. As mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal em Ponta Porã.

