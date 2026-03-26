Turista canadense é agredido por motorista de aplicativo em hotel de Campo Grande

Visitante veio à Capital para a COP15 e foi atacado após discussão durante corrida solicitada por aplicativo

Um turista canadense, de 60 anos, foi agredido por um motorista de aplicativo na noite de quarta-feira (25), em um hotel localizado no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. Ele está na cidade para participar da COP15, conferência internacional sobre conservação de espécies migratórias, e retornava do evento no momento do ocorrido.

De acordo com o registro policial, a corrida foi solicitada no Shopping Bosque dos Ipês, onde acontece o evento, com destino ao hotel na Avenida Mato Grosso. Durante o trajeto, o passageiro teria pedido que o motorista reduzisse a velocidade, mas o pedido não foi atendido.

Ao chegar ao destino, o turista desceu e seguiu para o saguão. Pouco depois, o motorista também saiu do veículo e passou a ofendê-lo. Em seguida, tomou o celular da vítima e arremessou o aparelho. Na sequência, o homem ainda empurrou o canadense contra uma porta de vidro antes de fugir.

A Polícia Militar foi acionada e o turista encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Imagens de câmeras de segurança foram entregues e devem auxiliar na identificação do motorista, que ainda não foi localizado.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal dolosa e depois encaminhado a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), onde é investigado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.