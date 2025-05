EUA enviam delegação ao Brasil para discutir sanções contra crime organizado

O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília nesta semana para participar de reuniões bilaterais com autoridades brasileiras. A comitiva será chefiada por David Gamble, chefe interino da Coordenação de Sanções da diplomacia norte-americana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar da reunião.

O objetivo da visita é aprofundar o diálogo entre os dois países sobre o combate a organizações criminosas transnacionais, com foco no tráfico de drogas e no financiamento do terrorismo. A expectativa é que Gamble apresente detalhes sobre os programas de sanções implementados por Washington para enfraquecer redes ilícitas que operam em escala global.

As reuniões devem envolver representantes do governo brasileiro ligados à segurança pública, relações exteriores e ao sistema de justiça. A expectativa é que os encontros também abordem oportunidades de cooperação técnica e troca de informações de inteligência.

A visita ocorre em um momento de crescente preocupação internacional com o avanço de facções criminosas que atuam além das fronteiras nacionais, especialmente na América Latina.

Por SBT News

