Homem é espancado e roubado por grupo armado com pedaços de madeira no bairro Nova Lima

Um homem de 37 anos foi vítima de uma emboscada violenta no início da tarde de domingo (4), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele foi agredido com pedaços de madeira por cinco indivíduos e teve seus pertences levados durante o ataque.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela rua Firmo Cristaldo quando foi cercada pelo grupo, que iniciou as agressões com golpes brutais. Sem chance de fuga ou defesa, o homem foi espancado e teve sua carteira, dinheiro e documentos pessoais roubados.

Após a ação criminosa, ele foi encontrado caído na rua com diversos ferimentos, como cortes na boca, hematomas no corpo, inchaço no olho direito e sangramento facial. Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas. A vítima foi levada à Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado como roubo majorado e lesão corporal dolosa. A Polícia Civil investiga o crime.

