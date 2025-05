Prefeitura de Campo Grande encerra hoje inscrições para 191 vagas de agente de patrimônio

Termina nesta segunda-feira (5), às 17h, o prazo para inscrição no processo seletivo da Prefeitura Municipal de Campo Grande para contratação temporária de 191 agentes de patrimônio. As inscrições devem ser feitas gratuitamente pelo site oficial da administração municipal.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ser alfabetizados, ter no mínimo 18 anos e atender a outros requisitos previstos no edital. Os profissionais selecionados irão atuar em regime de escala 12h por 36h, com remuneração mensal de R$ 1.518,00.

A seleção será feita por prova de títulos, conforme critérios de pontuação divulgados no edital. Não haverá prova escrita nem cobrança de taxa de inscrição, o que facilita o acesso de candidatos que desejam concorrer às vagas de forma mais rápida e acessível.

O novo processo seletivo ocorre após um impasse judicial iniciado em fevereiro deste ano, quando a 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos determinou o encerramento dos contratos de terceirizados utilizados para segurança patrimonial em prédios públicos da Capital. A Justiça considerou irregular o uso contínuo de terceirizados para essas funções.

Apesar da determinação, a Prefeitura optou por renovar os contratos em fevereiro, sob o argumento de que precisava garantir a segurança dos prédios, especialmente das escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). Agora, com o novo processo seletivo, o município busca formalizar contratações temporárias em caráter emergencial, para manter o serviço ativo sem descumprir a decisão judicial.

A medida também tem como objetivo evitar descontinuidade no serviço de vigilância e segurança patrimonial, especialmente em um momento de maior atenção à integridade das unidades escolares.

