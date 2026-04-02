Estado e Município exoneram secretários para a disputa eleitoral

Saiu na edição extra do Diário Oficial do Governo Estadual dessa quarta-feira (1º), os nomes que deixaram as secretarias estaduais para a disputa eleitoral em outubro deste ano. Como já adiantado pelo Jornal O Estado, contando com a Prefeitura de Campo Grande, cinco secretários saem do Executivo e devem concorrer ao Legislativo.

Viviane Luiza migrou do PP e se filiou ao PSDB e deixa a secretaria de Cidadania para disputar uma vaga na Câmara Federal, o adjunto José Francisco assume. Já Marcelo Miranda (PP) sai da Fundesporte para concorrer a uma cadeira na Assembleia. Assume Alessandro Menezes de Souza. O subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários, Fernando Souza que também vai tentar vaga na Assembleia pelo PSDB.

Jaime Verruck deve entrar na disputa política para deputado federal. O secretário sai da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Artur Falcette fica com titularidade

Já no Executivo municipal, Marcelo Miglioli deixou o cargo na Secretaria de Infraestrutura nesta terça-feira (31) e foi exonerado nesta quarta-feira (1). Ninguém foi nomeado no lugar.

Por Lucas Artur

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