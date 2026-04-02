Fluminense vence Corinthians no Maracanã e encosta na liderança do Brasileirão

O Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1 na noite dessa quarta-feira (1º), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com domínio desde o início, o time carioca construiu vantagem ainda no primeiro tempo e aproveitou a expulsão de um adversário na etapa final para confirmar o resultado.

O placar foi aberto aos 19 minutos. Após erro no meio-campo do Corinthians, Kevin Serna avançou em velocidade, passou pela marcação e tocou para John Kennedy, que driblou o goleiro e marcou.

O Corinthians tentou reagir e teve sua melhor chance nos primeiros minutos, quando Allan finalizou e obrigou Fábio a fazer defesa importante. Depois disso, a equipe paulista encontrou dificuldades para furar a marcação adversária.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Fluminense ampliou. Serna voltou a aparecer pela esquerda, chutou na trave e, no rebote, Hércules completou para o gol.

Na volta do intervalo, o Corinthians tentou pressionar e levou perigo em chute de fora da área novamente defendido por Fábio. A reação, porém, perdeu força aos cinco minutos, quando Allan cometeu falta, se envolveu em discussão e recebeu cartão vermelho após revisão do árbitro de vídeo por gesto obsceno. No mesmo lance, um integrante da comissão técnica do Fluminense também foi expulso.

Com um jogador a mais, o Tricolor passou a administrar o jogo. Aos 20 minutos, Serna fez jogada individual e encontrou John Kennedy, que finalizou para defesa do goleiro Kauê. Em seguida, Samuel Xavier arriscou de fora da área e exigiu nova intervenção.

O terceiro gol saiu aos 37 minutos, em jogada trabalhada. Soteldo cruzou, Castillo dominou e tabelou com Martinelli antes de finalizar cruzado para ampliar a vantagem.

O Corinthians ainda diminuiu aos 43 minutos, quando André aproveitou sobra na área e marcou após revisão do lance pelo VAR.

Com o resultado, o Fluminense segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Palmeiras, que lidera pelo saldo de gols. Já o Corinthians chegou a oito partidas sem vitória, soma 10 pontos e segue em queda na tabela.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Coritiba fora de casa, no sábado (4). O Corinthians joga no domingo (5), contra o Internacional, em busca de encerrar a sequência negativa.

Cruzeiro e Bahia vencem; Botafogo reage e deixa zona de rebaixamento

Outros jogos da nona rodada também movimentaram a noite desta quarta-feira. Cruzeiro e Bahia venceram seus compromissos, enquanto Botafogo e Internacional somaram resultados importantes.

No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 0. A equipe construiu o resultado com três gols em apenas seis minutos ainda no primeiro tempo. Christian abriu o placar aos 32 minutos, Kauã Moraes ampliou aos 35 e Kaio Jorge marcou o terceiro aos 38.

A vitória marcou a estreia do técnico Artur Jorge no comando da equipe mineira. Com o resultado, o Cruzeiro chegou a sete pontos e deixou a última colocação, subindo para o 18º lugar.

Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia também venceu por 3 a 0 ao bater o Athletico-PR. Everaldo marcou duas vezes, aos dois e aos 34 minutos do primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa final, Luciano Juba aproveitou rebote do goleiro e fechou o placar.

Com o triunfo, o Bahia chegou aos 17 pontos e assumiu a terceira colocação, enquanto o Athletico-PR permaneceu com 16 pontos, em quinto lugar.

No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Mirassol por 3 a 2 no estádio Nilton Santos e deixou a zona de rebaixamento. Arthur Cabral, Alex Telles, de pênalti, e Júnior Santos marcaram para o time carioca. Shaylon e Igor Formiga fizeram os gols do Mirassol.

Já no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e São Paulo empataram em 1 a 1. Alerrandro abriu o placar para o Colorado no primeiro tempo, enquanto Calleri empatou para o time paulista aos 41 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Internacional chegou aos nove pontos e ocupa a 13ª posição. O São Paulo, com 17 pontos, segue entre os primeiros colocados da tabela.

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