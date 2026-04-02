Com feriado prolongado, praças e parques viram refúgio para famílias; veja horários de funcionamento

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e Páscoa, as praças e parques de Campo Grande se consolidam como uma das principais opções de lazer para quem permanece na cidade. Abertos normalmente neste período, os espaços públicos oferecem estrutura, segurança e contato com a natureza sendo um convite para desacelerar e aproveitar o tempo em família sem custo.

Para muitas famílias, como a da dona de casa Stefany Nascimento, de 29 anos, esses locais são mais do que uma alternativa: são parte da rotina e da adaptação a uma nova cidade. Moradora da região central há cerca de sete meses, ela veio do Rio de Janeiro e encontrou em Campo Grande uma realidade que ainda a surpreende.

Mãe de três crianças, Isabela, de 6 anos, Pablo, de 11, e o pequeno Josué, de 2, Stefany transformou a Praça Belmar Fidalgo em ponto de encontro com os filhos e também em espaço de cuidado pessoal.

“Vai ser muito útil ter as praças abertas, principalmente aqui no Belmar, porque eu moro no centro e fica perto para trazer eles. Enquanto eles brincam, eu consigo me exercitar, e isso é muito bom”, conta.

Entre capitais, uma diferença que se sente no dia a dia

A presença de áreas verdes acessíveis foi um dos aspectos que mais chamaram a atenção dela na mudança de cidade.

“Eu vim do Rio de Janeiro tem uns sete meses e uma das coisas que mais me deixou feliz foram as árvores e as praças. Lá não é tão fácil ver isso. Eu precisava andar muito para levar eles em uma pracinha ou área verde. Aqui, em quase toda esquina, eu encontro um espaço assim”, relata.

Com o marido trabalhando durante o feriado e as crianças sem aula, o planejamento já está definido: aproveitar o tempo ao ar livre com simplicidade e organização.

“Eu vou me programar pra trazer lanchinho, bola e as coisas pra eles brincarem. A gente aproveita o ar fresco e ainda consegue um lazer econômico com as crianças”, diz.

Aberto ao público

Assim como Stefany, milhares de Campo-grandenses e visitantes poderão aproveitar os espaços públicos da Capital, que permanecem abertos durante todo o feriado, das 6h às 21h. Ao todo, a Funesp dispõe de 34 espaços entre parques e praças que a população pode aproveitar neste feriado prolongado.

Entre as opções estão o Parque Elias Gadia, o Parque Ayrton Senna, a Praça Belmar Fidalgo e o Parque Jacques da Luz.

Além de incentivarem a prática de atividades físicas, os parques e praças também fortalecem o convívio social e ganham ainda mais significado em datas como a Semana Santa e a Páscoa, tradicionalmente voltadas à convivência familiar, reflexão e descanso.

A orientação é que a população utilize os espaços com responsabilidade, respeitando as regras de convivência e contribuindo para a preservação desses ambientes públicos.

Veja a lista completa de parques e praças clicando aqui.

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