“Está crescendo a um ritmo sustentável” defende o Ministro da Economia

Paulo Guedes na manhã desta quinta-feira (21), declarou que a economia do país está crescendo e garantiu que surpreenderá ainda muitos analistas.

A declaração se deu após a divulgação do recolhimento e contribuições feitas em junho que foram de R$181,040 bilhões.

Segundo a CNN Brasil, a arrecadação registrou o sexto recorde mensal consecutivo em 2022, sendo o dado de junho o maior para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 1995. Em razão da alta do recolhimento de tributos, Guedes defendeu as reduções de impostos adotadas recentemente, como no caso do ICMS sobre combustíveis.

“É por esse aumento de arrecadação, bem acima do que era previsto pelos analistas, que se confirma a nossa política de redução e simplificação de impostos”, destacou.