Após colidir com carreta, motorista morre na BR-163

Florisvaldo de Almeida, de 36 anos, morreu na manhã de hoje (21) após um acidente de trânsito na BR-163, em Itaquiraí, município que fica a 405 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações de um jornal local, o condutor do Gol colidiu totalmente contra uma carreta, na altura do km 75, próximo ao Rio Itaquiraizinho.

Segundo o condutor da carreta, que seguia sentido Eldorado/Itaquiraí, ele avistou o farol do veículo que seguia em sentido contrário. Ao se aproximar, o condutor do Gol teria feito uma manobra brusca e colidido de frente.

Com o impacto da batida, o eixo dianteiro da carreta foi arrancado, fazendo o condutor perder o controle e sair da pista. O condutor foi socorrido por uma equipe da CCR MS Via e encaminhado para um hospital de Itaquiraí.

O motorista do veículo de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apontam que havia um container plástico de 1000 litros no meio da pista, o que poderia ter motivado a manobra brusca do condutor do Gol. Populares relataram que o container estaria sendo transportado por uma caminhonete e caiu na pista momentos antes do acidente.

Com informações de Ta na Mídia Naviraí