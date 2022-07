Sócias abraçam oportunidade para reinaugurar cafeteria e confeitaria em Campo Grande

As amigas e sócias Graziele Crepaldi de Sousa e Luana Brites trabalharam nos últimos seis meses e venderam diversas rifas para reinaugurar, neste próximo sábado (23), a loja de doces, salgados e pães Empórium Café, na Rua Santa Quitéria, nº 1001 – Jardim Centenário, região sul de Campo Grande.

As empresárias tinham um sonho de realizar essa oportunidade e irão receber durante a reinauguração os ‘primeiros clientes’ com músicas ao vivo, venda de cervejas, porções de batata frita, coxinhas, kibe, calabresa acebolada e frango a passarinho.

Variados tipos de bolos caseiros e confeitados, sonhos, bolos de pote, beijinho, brigadeiro e tudo da parte de confeitaria será fornecido pela Empórium Café. Os bolos piscininhas de leite ninho, dois amores, prestígio, brigadeiro branco (pequenos) estarão disponíveis no valor de R$ 30, enquanto o bolo do mesmo modelo, grande, custará R$ 55.

Grazi conta que a Empórium Café vai continuar entregando por delivery através do número (67) 99237-3065. Além disso, tortas, carolinas e salgados podem ser encontrados de segunda-feira a sexta-feira, das 06h a 18h, enquanto no domingo o estabelecimento atende das 6h às 12h.

Em 2021, Grazi foi enormemente afetada pela COVID-19 que levou o marido embora, deixando Miguel, de 4 anos, e Leandra, como herdeiros da família. “Ele gravou um vídeo para mim e para a família dele se despedindo e pedindo oração.”

A empresária conta que junto com o ele, antigamente tomaram conta de uma loja de roupa masculina e uma barbearia que possuíam juntos. “Fechei as duas lojas já que não tinha como eu cuidar na época. Pois eu sai bem debilitada do hospital e na cadeira de rodas.”