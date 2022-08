Especialista fala sobre brancos e nulos

Analista político explica que não é possível anular ou votar em branco na eleição com a intenção de prejudicar os candidatos e conseguir que a eleição não ocorra. Esta explicação veio porque as eleições iniciaram oficialmente ontem (16), e a opção de votar nulo ou branco acaba sendo apenas para fins estatísticos.

Os votos brancos e nulos são descartados na apuração do resultado das eleições. Apenas os votos válidos são contabilizados para identificar os candidatos eleitos. E mesmo se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, a eleição não será anulada, conforme destaca Anna Paula Oliveira Mendes, professora de Direito Eleitoral.

“Votos brancos e nulos não têm nenhuma influência no resultado eleitoral. Não existe nenhuma possibilidade de os votos brancos e nulos serem, por exemplo, maiores do que o número de votos válidos e por isso o resultado da eleição ser anulado”, afirma.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

