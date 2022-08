Com 47 dias de prazo, campanha começa com adesivaço na madrugada

Prazo curto faz candidatos ao governo usarem diversas estratégias

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado

A campanha eleitoral começou de madrugada e nas ruas de Campo Grande ontem (16). Com 47 dias de campanha, os candidatos de Mato Grosso do Sul deram a largada oficial com adesivaço, visita em cidades do interior, reuniões em Campo Grande e publicações nas redes sociais.

Os coordenadores de campanha e equipes de marketing e comunicação têm um trabalho árduo pela frente, pois, neste ano, o período eleitoral será o mais curto desde 1994. O primeiro turno das eleições ocorre em 2 de outubro e, com isso, partidos e candidatos vão usar das mais diversas estratégias para ganhar a confiança dos eleitores. O desafio é o curto período. A campanha eleitoral deste ano será feita de 16 de agosto a 1º de outubro. Em 26 de agosto será o início da campanha em rádio e TV.

Largada com adesivaço

Em seu primeiro ato oficial de campanha, Riedel participou de uma adesivagem de veículos, na madrugada de terça-feira (16). Assim que o relógio marcou 0h01, Eduardo Riedel – ao lado da candidata ao Senado, Tereza Cristina (PP) – começou a adesivar veículos de correligionários e simpatizantes de sua candidatura no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Alagoas. “Foi dada a largada”, disse ele, ao agradecer a presença de dezenas de correligionários. “Bora lá, estamos juntos para os próximos 45 dias, firmes nesse propósito de modernizar ainda mais o nosso Estado”, afirmou Riedel.

Largada no interior

A candidata Giselle Marques (PT) começou a campanha em Mundo Novo-MS, em homenagem a Dorcelina Folador, ex- prefeita da cidade, e que foi assassinada em 1999 na varanda de sua casa. Antes de seguir em viagem, Giselle realizou um ato na sede do PT em Campo Grande-MS.

“É preciso lembrar, por meio da memória da Dorcelina, que a política pode ser perigosa para as mulheres, especialmente em um estado campeão em índices de estupros e de feminicídios. Assim como Dorcelina, defendo a agricultura familiar, a agroecologia e a reforma agrária”, disse a candidata.

Largada com jingle

A candidata Rose Modesto (União) lançou o jingle de campanha com o estilo pisadinha e com direito a “#é ela”, e numa espécie de tentativa de inserir versão pantaneira na música tipicamente nordestina. Frases como: “é Rose Modesto na cidade e também no sertão” [mesmo não tendo o bioma em MS] e “é Rose Modesto com amor e fé, é Rose que a gente quer”. A candidata também publicou sobre o lançamento de campanha nas redes sociais.

“Mato Grosso do Sul pode muito mais! Minha candidatura, junto com meu vice Alberto Schlatter, representa uma aliança entre o cuidado social e o vigor empreendedor do nosso agronegócio.”

Largada na rede social

O ex-governador André Puccinelli e candidato a governador deu a largada na campanha divulgando o número de registro no TSE nas redes sociais. “Começa oficialmente a campanha. Sou candidato a governador. Registrei minha candidatura sem ressalva alguma, e peço que divulguem nosso número aos colegas.”

O candidato do PRTB, deputado estadual Capitão Contar, também usou as redes sociais e mandou um recado aos políticos, caciques sobre a decisão de concorrer. “Dia 16 de agosto à 0h01. Começou a campanha eleitoral, e para você que ficou dizendo que eu iria desistir, que eu iria me vender, queimem a língua. Nós estamos na guerra e nós iremos vencer. Aqui é Capitão Contar”, disse.

O coordenador de campanha de Puccinelli, o advogado Ulisses Rocha, afirmou que a candidatura de André já vem sendo construída há meses, e por isso a população já está ciente de que ele é o candidato do MDB. Conforme Rocha, a disputa já teve início e todos de sua equipe estão empenhados e trabalhando para ter a vitória em 2 de outubro e conquistar o segundo turno.

“Para um candidato como o André Puccinelli, e que é conhecido como o ex-governador, acreditamos que 45 dias, é um tempo suficiente para trabalharmos a campanha. Nossa campanha é acaçada nos nossos amigos, familiares e parceiros. A gente vai trabalhar para que a gente possa chegar nos dois períodos com a vitória.”

O deputado Capitão Contar disse ao jornal O Estado, por meio da assessoria de comunicação, que, apesar de o período passar rápido, a estratégia principal da campanha é trabalhar com a verdade.

“Nossa estratégia de campanha é trabalhar com a verdade. Seguiremos todos os princípios legais e visitaremos as cidades para falar com as pessoas. Acreditamos que chegou a hora de Mato Grosso do Sul dar um verdadeiro salto e abandonar as velhas amarras que impedem o desenvolvimento pleno do nosso Estado. Queremos que os sul-mato-grossenses sejam felizes e cada dia mais orgulhosos de viverem aqui.”

Contar afirma ainda que vai mostrar aos eleitores o plano de governo com soluções pontuais de desenvolvimento. “Vamos mostrar para os eleitores que somos capazes de apontar novas soluções para problemas antigos. Afinal de contas, precisamos estar sensíveis às verdadeiras necessidades da população, humanizar os serviços públicos e construir mudanças dialogando com a sociedade.”

O candidato Marquinhos Trad (PSD) também usou as redes sociais. “Vamos unir nossos corações e entoar o nosso grito de mudança pelos quatro cantos de Mato Grosso do Sul.”

Adonis Marcos (PSOL) também usou a ferramenta para comentar sobre a campanha eleitoral. Magno Souza, do PCO, não fez ações ou publicações nas redes sociais.

