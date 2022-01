Bolsonaro afirma ter vetado R$ 2,8 bilhões do Orçamento

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse sábado (22) que foi “ obrigado a vetar ” cerca de R$ 2,8 bilhões do Orçamento de 2022. O chefe do Executivo disse que “ não teve cabeça para ver com profundidade” a peça orçamentária e “ confiou ” na equipe para designar uma sanção.

“ Eu vetei. Eu sou obrigado a vetar. Se eu sancionar, eu tenho que ter o recurso definido, de onde vem o dinheiro. Foi sancionado ontem. Por alto, não tenha cabeça para ver com profundidade, confiei na equipe. Foi vetado R$ 2,8 bilhões lá ”, declarou em conversa com jornalistas em Eldorado (SP).

De acordo com a Secretaria Geral da Presidência, o texto foi assinado pelo Presidente e será publicado na edição regular do DOU (Diário Oficial da União) de segunda-feira (24).

Para Bolsonaro, o valor vetado de parte da “ própria carne ” do Orçamento do Executivo e da parte de emendas de comissão, com possibilidade de recomposição ao longo do ano.

“ Parte do nosso, vou cortar na própria carne e parte nas emendas de comissão do Congresso, mas existe a possibilidade de esse recurso ser composto ao longo do ano, de acordo com a nossa arrecadação. No ano passado, além do previsto, arrecadamos mais de R$ 300 bilhões. Isso, lógico buscar, tem o trabalho nosso de alternativas ”, afirmou.

Sobre os agentes de segurança funcional, o governo tende a preservar uma reserva de R$1,7 para os agentes de segurança funcional, ou para buscar alternativas para dar o benefício aos reajustes funcionais e buscar alternativas para dar o apoio ao reajuste funcional.

(Com informações Poder 360)