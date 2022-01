Saindo do trabalho, jovem motociclista morre em acidente na BR-158

Victor Dantas Teixeira, 23, morreu em um acidente de trânsito na noite deste sábado (22). A motocicleta que a vítima conduzia bateu de frente com um veículo, próximo a Ponte do Rio Sucuriu na BR-158, em Três Lagoas, a aproximadamente 332 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Rádio Caçula, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para salvar o rapaz, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com site do interior, a motocicleta que invadiu a contramão. A primeira informação é de que a vítima estava a 24h trabalhando em um buffet e, depois de ingerir bebida alcoólica, saiu com a motocicleta e sofreu o acidente.