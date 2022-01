Deiveson vence e recupera cinturão dos moscas no UFC 270

O UFC 270, disputado em Anaheim, na Califórnia (EUA), foi intenso na noite de sábado (22). Na luta principal, Francis Ngannou levou a melhor sobre o então campeão interino Ciryl Gane na unificação dos títulos dos pesos pesados. O campeão linear ficou com a vitória e o cinturão absoluto da categoria.

Já no co-main event, em uma luta disputada no mais alto nível, Deiveson Figueiredo encarou pela terceira vez Brandon Moreno e recuperou o cinturão dos moscas.

O co-main event do UFC 270 começou morno e até a metade do primeiro assalto, a luta ficou travada com os dois lutadores disputando uma batalha na grade. No entanto, Deiveson Figueiredo passou a usar como arma os low kicks, que foram minando Brandon Moreno.

O mexicano não ficou para trás e também utilizou dos chutes. O segundo round seguiu bastante intenso. O “Deus da Guerra” controlava a distância e entrava no raio de ação do adversário com combinações de golpes. Ágil, o norte-americano aproveitava para contra-atacar com efetividade.

Segundo o Lance!, o combate seguiu o mesmo ritmo no terceiro assalto. Já nos instantes finais, “Daico” acertou uma “bomba” de direita e Moreno sofreu knockdown.

Nos dois últimos rounds, eles mantiveram o mesmo nível de intensidade e apresentaram um condicionamento físico impressionante. Deiveson e Moreno foram variando o domínio das ações e dos golpes mais incisivos na luta.

Ao final do emocionante co-main event do UFC 270, na contagem dos árbitros, Deiveson ficou com a vitória por decisão unânime e recuperou o cinturão dos moscas. Essa foi a terceira luta seguida entre o brasileiro e o mexicano, agora com o placar de 2 a 1 para o “Deus da Guerra”.

(Com informações da revista Lance!)