Entre os candidatos a Prefeitura de Campo Grande Beto Pereira terá mais da metade do tempo de propaganda eleitoral

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) garantiu mais da metade do tempo de propaganda politica eleitoral gratuita no rádio e televisão, após oficialização dos oito candidatos a Prefeitura de Campo Grande. Isso ocorre devido o deputado federal ter maior número de partidos apoiando a candidatura.

As candidatas Camila Jara (PT), Rose Modesto (União) e Adriane Lopes (PP) terão tempos próximos de apresentação.

Durante a oficialização também ficou decidido que os candidatos do DC (Democracia Cristã), Ubirajara Martins, e do PCO (Partido da Causa Operária), Jorge Batista, não terão tempo de propaganda eleitoral, pois não alcançaram a cláusula de barreira, que determina números mínimos de deputados federais eleitos nas eleições de 2022.

É definido pela legislação eleitoral 600 segundos de propaganda politica, que equivale a 10 minutos, sendo 90% distribuídos proporcionalmente pelo número de deputados federais e 10% divididos igualmente entre os candidatos a prefeitos (as).

As propagandas eleitorais serão de segunda a sexta-feira com inicio no dia 30 de agosto até o dia 3 de outubro.

A duração das propagandas é de 70 minutos, divididos em 60% para o cargo de prefeito e 40% para cargo de vereador.

Horário das propagandas em televisão e rádio

Candidatos a prefeitos (as): segunda a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, na rádio; das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na televisão.