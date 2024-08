Dados mostram que em Mato Grosso do Sul 80% das vítimas de estupro são menores de 18 anos

Os dados mostram que as crianças são a maioria das vítimas, e representam 46,2% dos casos

De acordo com dados da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) de janeiro a julho deste ano, Mato Grosso do Sul teve mais de mil casos de denúncias de estupros contra crianças e adolescentes, o que corresponde a 80,5% dos registros.

Os dados mostram que as crianças são a maioria das vítimas, e representam 46,2% dos casos, com 618 registros.

Em relação aos adolescentes eles aparecem como o segundo mais afetados pelo crime, com 458 registros, que correspondem a 34,3% dos casos registrados.

No último relatório publicado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública a taxa de estupro chegou a 94,4 por 100 mil habitantes, o que colocou Mato Grosso do Sul na quarta posição nacional.

Dentre os municípios com maior registro, Dourados apareceu como a quinta cidade do país, com a taxa de estupro chegando a 98,7% a cada 100 mil habitantes.

