Moradora de MS sofre acidente de moto e morre em rodovia de Goiás

Adolescente de 17 anos morreu, nesse domingo (11), na GO-302, em Aporé (GO), município vizinho a Cassilândia, distante 419 quilômetros de Campo Grande, após sofrer um acidente de moto.

Conforme informações, a vítima estava na garupa de uma motocicleta pilotada pelo namorado dela. Não há informações da dinâmica, mas o casal acabou atingido por uma picape Fiat/Strada.

Com o impacto, a menina foi lançada a alguns metros de distância e, devido os ferimentos, morreu ainda no local. O namorado da vítima foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista do automóvel não se feriu, apesar da frente do veículo ter ficado bastante danificada. A jovem será sepultada nesta terça-feira (13) no município sul-mato-grossense onde morava.

