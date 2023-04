Ensino religioso é estudado por secretário de educação

Vereadores da Capital e lideranças religiosas se reuniram na sexta-feira (31) com o secretário de educação da Capital, Lucas Bittencourt para propor ensino religioso nas escolas da Capital.

O arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa e o pastor e secretário-executivo do Conselho de Pastores de Campo Grande, Wilton Acosta estavam juntos com os parlamentares que representam a Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família da Câmara de Vereadores, representada pelo presidente vereador Coronel Villasanti e o vereador Clodoilson Pires.

O objetivo e implementar um projeto piloto ainda no segundo semestre deste ano em escolas da Capital.

“O projeto de educação tem valores com linguagem laica, e o secretário está aberto para ambas as propostas”, finalizou Dom Dimas.

Segundo o Coronel Villasanti, outras reuniões devem ser realizadas para finalização do projeto. “Fomos muito bem recebidos pelo secretário, que se colocou inteiramente a disposição para debater o tema com outros setores. A Câmara se propõe a fazer um Projeto de Lei para viabilização, pois acreditamos ser importante a formação de uma sociedade organizada pelos valores cristãos, independente da religião”, destacou.

O pastor Wilton Acosta, saiu da reunião com expectativa positiva ao possível avanço do projeto, pela receptividade do Secretário. “É um tema que precisa ser abordado em sala de aula, por causas dos nossos valores, em defesa da família. Tanto os vereadores e a Prefeitura buscam um caminho para poder implementar a matéria nas escolas da capital”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.